Verdiği sözü tuttu; göreve ''kapısını sökerek'' başladı

Yerel seçimlerde Manisa'nın Soma ilçesinden Belediye Başkanı seçilen CHP'li Sercan Okur, mazbatasını aldıktan sonra gittiği belediye binasında göreve makam odasının kapısını sökerek başladı.

31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Soma Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur mazbatasını alarak makama oturdu. Devir teslim töreninde eski başkan Ali Tulup'tan görevi devralan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur makam kapısını sökerek seçim öncesinde verdiği sözünü tuttu.

Devir teslim töreni ilk olarak Cengiz Topel Meydanında Atatürk Anıtı'na Cumhuriyet Halk Partisinin çelenk sunmasıyla başladı. Törende Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Kadın Kolları Başkanı Nilgün Demirhan ve Gençlik Kolları Başkanı Tuna Alev Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Parti rozetini çıkardı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşısın okunmasının akabinde Soma Belediyesi önünde törene katılan kalabalığa seslenen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Şahsıma ve belediye meclis üyeliğine aday olan arkadaşlarıma verilen güçlü desteğin ve gösterilen teveccühün farkındayım. Seçimden önce öz verdiğim üzere, sizlerin huzurunda parti rozetimi çıkarıyor ve si Sayın İlçe Başkanımıza emanet ediyor ediyorum. Sayın İlçe Başkanım her zaman taşımaktan onur duyduğum bu rozet ben görev yaptığım süre zarfında size emanettir. Ben bundan sonra sadece Cumhuriyet Halk Partisinin değil tüm Somalıların ve herkesin başkanı olacağım. Kimseyi kimseden ayırmadan, Particilik ve hemşehricilik yapmadan, Haktan ve hukuktan ayrılmadan, Yeteneğe ve liyakate önem vererek, Sevgi ve saygı çerçevesinde başkanlık yapacağım. Bu kaybedeni olmayan bir seçimdi. Bana düşen görev bugünden sonra seçimi kazananın Soma olduğunu ispatlamaktır. Sizlerin verdiği güç sayesinde bize duyduğunuz güvene layık olacağız. Herkesin bize yol göstereceği, yardım edeceği, Soma halkının da sürekli bizimle birlikte olacağı, herkesin mutlu ve huzurlu yaşayacağı bir Soma'yı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Makam odasının kapılarını söktü

Soma Belediye personelinin kapıda karşıladığı Soma'nın yeni Belediye Başkanı Sercan Okur makama geçerek Ali Tulup'tan makamı devraldı. İlk icraat olarak eline matkabı alan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, makam kapılarını sökerek Soma Belediyesi'nin tüm vatandaşların belediyesi olduğuna dikkat çekti.

İHA