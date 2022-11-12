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''Yeneroğlu istifa etsin, BTP masaya katılsın''

''Yeneroğlu istifa etsin, BTP masaya katılsın''
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Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay: Yeneroğlu, 'BTP gelirse ben istifa ederim' demişti, bence BTP oraya katılmalı kendisi de buyursun istifa etsin. Hüseyin Baş seçmeni motive ediyor. BTP Millet İttifakı için kesinlikle kazanılması gereken bir partidir.

PİAR Kamuoyu Araştırma Şirketi’nin Başkanı Kadir Atalay, altılı masanın 14 Kasım’da BTP gündemiyle yapacağı toplantıyı değerlendirdi. 

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’nun  söylediği iddia edilen ‘BTP masaya gelirse istifa ederim’ şeklindeki sözlerini değerlendiren Atalay şunları söyledi; “Yeneroğlu, BTP tarikat mı, ticarethane mi, siyasi parti mi gibi argümanlar sunuyor. BTP Millet İttifakı için kesinlikle kazanılması gereken bir partidir. Siyaset kazanmak için yapılır. BTP Millet İttifakı'na gelirse +1 verecek mi, verecek. O zaman bu neyin kaprisi? Mustafa Yeneroğlu'nun söylediği şeyler, üzerine hiç vazife olmayan şeyler. Bu adamlar sizden daha Atatürkçü. Yok efendim bunlar ticaret mi yapıyor. Bunlar geçerli argüman değil”

“Hüseyin Baş seçmeni motive edebiliyor”

AK Parti’nin Yeneroğlu'nun BTP’ye yönelik argümanları üzerinden Millet İttifakı'na vuramayacağını ifade eden Atalay, “Yeneroğlu, 'BTP gelirse ben istifa ederim' demişti, bence BTP oraya katılmalı kendisi de buyursun istifa etsin. Bir tane milletvekili ile dönmeyecek bu iş, sonuçta bizim oy almamız lazım. Ben bir seçmen olarak değerlendirdiğim zaman BTP, HDP gibi riskli bir parti değil ki... Bu parti üzerinden bir algı operasyonu yapamazsın. Hüseyin Baş'ın videolarını görüyoruz, enerjik bir adam. Tamam belki bugün yüzde 10 oyu yok ama en azından seçmeni motive edebiliyor. Genç birini aralarına almalılar bence, altılı masada da genç isim var ama göremiyoruz, en çok görülen isim de Hüseyin Baş. Eğer siz bu adamları reddederseniz gidip karşıya oy verecekler, bu açık ve net değil mi? Bunun hesabını yapamıyorlar mı?” dedi.

Etiketler Kadir Atalay btp hüseyin baş millet ittifakı
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