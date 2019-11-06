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  4. 06 Kasım 2019 20:28

Yeni parti kuracak olan Davutoğlu'ndan kritik ziyaret

AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarını başlatan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu yarın parti merkezinde ziyaret edecek.

Yeni parti kuracak olan Davutoğlu'ndan kritik ziyaret
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AK Parti'den ihracının istenmesiyle başlayan süreçte ekibiyle beraber partiden istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, yarın saat 13.30'da Karamollaoğlu'nu Balgat'taki parti merkezinde ziyaret edeceği öğrenildi. 

Davutoğlu'nun ziyaretinin, 3 Kasım'da Saadet Partisi 7. Olağan Büyük Kongresi'nde ikinci kez genel başkan seçilen Karamollaoğlu'nu hem tebrik ve hemde iade-i ziyaret amacı taşıdığı bildirildi. 

Görüşme sonrası her iki liderinde gazetecilere açıklamalarda bulunması bekleniyor. 

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