YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini teslim etti

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 26 parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sunduğunu açıkladı.

Siyasi partiler, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. Seçime katılma hakkı olan partiler milletvekili aday listelerini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Saat 17.00 itibariyle aday listeleri teslim süreci sona erdi.



YSK Başkanı Ahmet Yener, ''Toplam 26 parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti" açıklamasında bulundu.