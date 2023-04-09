  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini teslim etti

YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini teslim etti

Güncelleme:

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 26 parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sunduğunu açıkladı.

Siyasi partiler, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. Seçime katılma hakkı olan partiler milletvekili aday listelerini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Saat 17.00 itibariyle aday listeleri teslim süreci sona erdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, ''Toplam 26 parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti" açıklamasında bulundu.

CHP'nin milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimlerCHP'nin milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimlerHaber
İşte il il AK Parti'nin milletvekili aday listesi! İki bakan listede yokİşte il il AK Parti'nin milletvekili aday listesi! İki bakan listede yokHaber
İYİ Parti milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimlerİYİ Parti milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimlerHaber

 

Etiketler YSK yüksek seçim kurulu milletvekili aday listesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da dehşet! Metronun önüne atladı
Togg dolandırıcılarına ''Paravan'' operasyonu: 25 gözaltı
CHP'de Mustafa Sarıgül sürprizi
CHP'nin milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimler
İşte il il AK Parti'nin milletvekili aday listesi! İki bakan listede yok
Yolcu midibüsü alev alev yandı
Millet İttifakı'ndan ortak liste: CHP, 4 partiye 3 tip kontenjan sundu
AK Partili Metiner'den liste tepkisi: ''Siyasi intihar olur''
CHP'de liste dışı kalan ünlü isimler belli oldu
Erdoğan'ı yalanlayan müezzin milletvekili adayı oldu