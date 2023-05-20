YSK, ikinci turda yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için an itibarıyla (saat 16:20) yurt dışı temsilciliklerinde 229 bin 916, gümrüklerde ise 11 bin 958 oy kullanıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının oy verme işlemi devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan yazılı açıklamaya göre; yurt dışında 229 bin 916, gümrük kapılarında 11 bin 958 kişi olmak üzere toplam 241 bin 874 kişi oy kullandı.