YSK'den ''parmak boyası'' kararı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin seçimlerde parmak boyası kullanılması talebini reddetti
İYİ Parti’nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat’ın talimatıyla bugün, “seçimlerle parmak boyası” uygulanması talebiyle, YSK’ye başvurmuştu.
Öztürk, bugün verdiği dilekçede; “Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde, Anayasa madde 79 gereğince her iki seçim türünde de ‘parmak boyası’ uygulanması hususunda karar alınmasını saygılarımla talep ederim” dedi.
Öztürk, YSK'nin parmak boyası için ‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdiğini söyledi.
Seçim işleri başkanımız sn @senolsunat’ ın talimatıyla 09.03.2023 tarihli ‘Seçimlerde parmak boyası’ uygulanması talebimize;— Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) March 9, 2023
Yüksek Seçim Kurulu
‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdi. pic.twitter.com/UKomKZYgHW
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