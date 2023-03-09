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YSK'den ''parmak boyası'' kararı

YSK'den ''parmak boyası'' kararı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin seçimlerde parmak boyası kullanılması talebini reddetti

İYİ Parti’nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat’ın talimatıyla bugün, “seçimlerle parmak boyası” uygulanması talebiyle, YSK’ye başvurmuştu.

Öztürk, bugün verdiği dilekçede; “Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde, Anayasa madde 79 gereğince her iki seçim türünde de ‘parmak boyası’ uygulanması hususunda karar alınmasını saygılarımla talep ederim” dedi.

Öztürk, YSK'nin parmak boyası için ‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdiğini söyledi.

Etiketler ysk seçim parmak boyası
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