Prof. Ahmet Ercan, İstanbul'da destekleyeceği adayı açıkladı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul'da destekleyeceği adayı duyurdu.
Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum" açıklamasını yaptı.
İstanbul'da Sayın EKREM İMAMOĞLU'nu destekliyorum.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) March 3, 2024
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol