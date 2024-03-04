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Prof. Ahmet Ercan, İstanbul'da destekleyeceği adayı açıkladı

Prof. Ahmet Ercan, İstanbul'da destekleyeceği adayı açıkladı
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul'da destekleyeceği adayı duyurdu.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum" açıklamasını yaptı.

 

Etiketler Prof. Ahmet Ercan istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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