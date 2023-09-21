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Prof. Dr. Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri sıraladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri sıraladı
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Alfabetik olarak büyük deprem beklediği illeri beklediği deprem büyüklükleriyle sıralayan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem için en güvenli şehirleri açıkladı. İşte Prof. Dr. Ercan'a göre Türkiye’deki deprem için en güvenli şehirler.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden bu kez de deprem için en güvenilir şehirleri sıraladı.

Prof. Dr. Ercan’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

“Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Nevşehir; <M5,0, Niğde; <M5,5. Her iki ilimiz de deprem güvenli illerdir. Peri bacalarının yüzyıllardır yıkılmamasının nedeni de depremsiz olmasıdır.”

Prof. Dr. Ahmet Ercan  Hangi illerde kaç büyüklüğünde deprem bekliyor?

Öte yandan ünlü Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şu şekilde:

Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7.5
Çorum 7.1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7.3
Edirne 6,5
Elazığ 6,7
Eskişehir 6,6
Antep: 7.8
Giresun: 6.0'dan küçük
Gümüşhane: 6.0'dan küçük
Hakkari: 7.2
Hatay: 7.3
İçel 6.5
İstanbul (Kuzey Marmara); 6.4-6.7 (İstanbul kolu), 7.0-7.2. (Tekirdağ kolu)
İzmir 7.3
Iğdır 6,5,
Isparta 7,0,
Kahramanmaraş: 7.7
Karabük: M5.0
Karaman: 6.4
Kars: 7.0
Kastamonu: 7.2
Kayseri: 6.7
Kırıkkale: 5,0
Kırklareli: 5,0
Kırşehir: 5,9
Kilis: 7,0
Kocaeli: 7,5
Konya: 6,3
Kütahya: 7,3
Malatya: 
Manisa: 
Mardin:
Muğla: 7,1
Muş: 6,7

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