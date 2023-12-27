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Prof. Dr. Ercan'dan 6.8'lik deprem uyarısı

Prof. Dr. Ercan'dan 6.8'lik deprem uyarısı
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çankırı'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 6.8'lik deprem uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04'te 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. 

6.8'LİK DEPREM UYARISI

Depremin ardından gözler uzmanlara çevrildi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Çankırı'daki deprem sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ercan şunları kaydetti:

''27 Aralık 2023 Çarşamba 16.04’de Çankırı-Ilgaz’daki deprem, bu yörede Kuzey Anadolu Kırığının gerilmekte olduğunu göstermektedir. İleride Bolu-Gerede-Çankırı arası M6,0- M6,8 büyüklüğünde boşalma eğiliminde. Süreyi bilmiyoruz. Sağlam yerde, sağlam çelik yapı. Güçlü ekonomi.''

Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde depremÇankırı'da 4.5 büyüklüğünde depremGüncel

 

Etiketler ahmet ercan çankırı deprem afad
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