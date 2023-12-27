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  3. Türkiye beşik gibi sallanıyor! Çankırı'da deprem

Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16:04'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi


MALATYA DA BU SABAH SALLANDI

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da bu sabah 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler çankırı deprem afad
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