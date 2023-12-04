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Prof. Dr. Ercan'dan korkutan tahmin: Marmara'da daha büyük deprem kapıda

Prof. Dr. Ercan'dan korkutan tahmin: Marmara'da daha büyük deprem kapıda
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Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi'ni sallayan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Ercan, ''Bu deprem 6.4’lük depremin öncüsüdür. Öncü depremden sonra hemen artçı geleceği anlamına gelmez, bazen on yıllar da alabilir. '' ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın merkez üssünü Bursa’nın Mudanya ilçesi açıklarında Gemlik Körfezi’nin 4,73 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.42’de oldu. Yerin 8,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa’nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da da hissedildi. 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede ikinci bir deprem oldu. Aynı noktada 3 dakika sonra saat 10.45'te 4.5 büyüklünde deprem meydana geldi. 

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’da da hissedilen depremin ardından Cumhuriyet TV’ye konuştu.

“6.4’LÜK DEPREMİN ÖNCÜSÜDÜR”

Cumhuriyet'ten Beste Çelik'in aktardığına göre Ercan, 5.1 büyüklüğündeki depremin ‘öncü’ nitelikte olduğunu belirterek, “Bu deprem 6.4’lük depremin öncüsüdür. Öncü depremden sonra hemen artçı geleceği anlamına gelmez, bazen on yıllar da alabilir. Ancak 5.1’lik deprem bir gerginlik biriktiriyor” ifadelerini kullandı.

“ANADOLU YAKASI, İSTANBUL’UN EN GÜVENLİ YERİ”

Beklenen İstanbul depremine ilişkin tarih vererek açıklamada bulunan Ercan, “2045’ten önce beklemiyorum. Hatta bu 2075 yılına kadar kayabilir. Yaklaşık 24 yıldır bu konuda yanılmadım. Deprem, İstanbul’un Avrupa Yakası bölümünde olacaktır. Özellikle Fatih ilçesi başta olmak üzere, Zeytinburnu, Bakırköy, Esenler, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kumburgaz ve Silivri’yi etileyecek. İstanbul’un en güvenli yeri Anadolu Yakası’dır” diyerek İstanbul’da tehlike altında bulunan ilçelere dikkat çekti.

“BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLEMEZ”

5.1 büyüklüğündeki depremin İstanbul’da büyük bir depremi ise tetiklemeyeceğini aktaran Ercan, “İstanbul’daki kuzey, bu ise güney kod. Kuzey kod şu anda büyük bir deprem üretecek gerginlikte değildir. Kuzey kod üzerinde de ilerde ana deprem gelmeden önce 5’lik, 5.5’lik, 6’lık depremler bekleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

“SİLİVRİ YÖNÜNDE 7.3’LÜK DEPREM BEKLİYORUM”

Silivri’de meydana gelecek olası depreme ilişkin uyarıda bulunan Ercan, “6.4’lük deprem İstanbul’da çok yıkıcı olmaz. İstanbul’un yıkımı 6.5’ten sonra başlar. İstanbul’un Kuzey Marmara kırığının kuzey kolunun Küçükçekmece’de 6.4’lük bir deprem olmasını bekliyorum. Daha büyüğünü yapacak bir kırık yok ama Silivri yönünde 7.3’lük bir deprem bekliyorum. Depremin hangi mevsimde ve saatte olacağı da hasarı belirler” dedi.

“ÇELİK YAPILI SİSTEME GEÇMEMİZ GEREKİYOR”

İlerde yaşanacak olası depremin yıkıcı etkisini önlemek için alınması gerekn tedbirleri dile getiren Ercan, “Kötü yerde yapılaşmış yapıların sağlam yerlere aktarılması gerekiyor. Kent taşımak için de yeterli ormansız alan olması ve ulusal ekonominin güçlü gerekiyor. Gemlik, dağlara doğru kaldırılmalı. İlerde olacak bir deprem Gemlik’te yıkıcı olacaktır. Aynı olayı Mudanya ve Bandırma için de söyleyebiliriz. Bizim çelik yapılı sisteme geçmemiz gerekiyor. Çünkü çelik yapılar depreme karşı en dayanıklı yapılardır. Bunun yanısıra Marmara’da göç akınını durdurmamız gerekiyor. Nüfus artışı yetmiyormuş gibi bir de bunların üzerine sığınmacılar ve şimdi de Filistinliler yığılıyor. Yani burası ipi koparılmış bir şehir artık. İstanbul’un kurtarılması çok zor” diyerek sözlerini noktaladı.

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Cumhuriyet

Etiketler ahmet ercan marmara deprem
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