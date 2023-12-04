Eğitime ''deprem'' arası! Bir ilçede okullar tatil edildi

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği illerden biri olan Yalova'nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Yalova’nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın merkez üssünü Bursa’nın Mudanya ilçesi açıklarında Gemlik Körfezi’nin 4,73 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.42’de oldu. Yerin 8,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa’nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.

Marmara Denizi’nde, Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede ikinci bir deprem oldu. Aynı noktada 3 dakika sonra saat 10.45'te 4.5 büyüklünde deprem meydana geldi.

YALOVA'NIN ARMUTLU İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Paniğe neden olan depremin ardından Yalova'nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerde şu ana kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."