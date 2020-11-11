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  3. 11 Kasım 2020 18:54

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan anlattı! Çocuklarda korona ile gelen büyük tehlike

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, koronavirüsle birlikte çocukları bekleyen büyük tehlikeyi anlattı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan anlattı! Çocuklarda korona ile gelen büyük tehlike
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Corona virüsle birlikte çocuklarda 'Multisistem İnflamatuar Sendromu' adı verilen ayrı bir hastalık da belirebiliyor. Üstelik hastalık yoğun bakımda tedavi gerektiriyor. Bugüne kadar pek de bilinmeyen bu hastalığı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan anlattı. Sendromun çoklu organ yetmezliğine yol açtığını, sinir sistemini etkilediğini söyleyen Ceyhan ''Sadece Hacettepe'de bu hastalıktan 27 çocuk tedavi gördü'' dedi.

çocuklar , koronavirüs , tehlike , korona
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