Prof. Dr. Naci Görür bu sefer uyarmadı, tebrik etti

Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem riski en yüksek illerinin başında gelen Tunceli'yi işaret ederek, il yönetimini ve yetkilileri tebrik etti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgede yıkıcı bir deprem riski olduğunu açıklayan ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Görür kısa bir süre önce "Büyük bir ihtimalle o bölgede dumanlı fayı var. Dumanlı fayı Gümüşhane’nin hemen yakınından gelir, Kuzey Anadolu fayına birleşir. O fay Erzincan’ın biraz batısında Kuzey Anadolu fayıyla birleşir. Erzincan ile Bingöl arasında Yedisu fayı vardır. Deprem olan faya görece olarak yakın. O Yedisu fayı en son depremi 1784’te üretmiştir ve deprem tekerrür periyodu da dolmuştur. 7’nin üzerinde bir deprem. Onun için ben birkaç gün önce Tunceli’ye dikkat edin, Tunceli’yi depreme hazırlayın, Pülümür’ü depreme hazırlayın. Bunlar gerçekten tehdit altında" demişti.

Görür dün akşam yaptığı paylaşımında ise Tunceli il yönetimi ve yetkilerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşlar, bugün dünden de umutluyum. Belki de sesimizi işittiler. Tunceli ve ilçelerinde depreme hazırlık çalışmalarının yapılmaya başlandığını, yapı stokunun elden geçirildiğini, kimi yerlerde çürük binaların yıkıldığını, devlet binalarının sağlamlaştırıldığını, görevli kişilere acil durum ve müdahale eğitimlerinin verildiği gibi şeyler dıydum. Çok sevindim. Tunceli yönetimini ve yetkilileri insanlarım adına kutluyorum, sevgiyle..."