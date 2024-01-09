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Prof. Dr. Naci Görür'den, peş peşe depremlerin ardından uyarı

Prof. Dr. Naci Görür'den, peş peşe depremlerin ardından uyarı
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Prof. Dr. Naci Görür, son yaşanan depremlere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, dün Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Yerin 9,6 km derinliğinde meydana gelen deprem ilçede korkuya neden olurken sarsıntı başta Malatya olmak üzere yakın illerde de hissedildi.

NACİ GÖRÜR’DEN MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Görür şu ifadeleri kullandı.

"Arkadaşlar dün Malatya-Pütürge/ Balpınar’da 4,4 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depremleri sırasında büyük ölçüde kırılan DAF üzerinde oldu. Bir bakıma artçı deprem sayılabilir.

Depremin bu yöreye büyük depremler sırasında stres yüklenmesiyle oluştuğu da söylenebilir. Sevgiyle"

Etiketler naci görür deprem uyarı
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