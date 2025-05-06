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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ölümden döndü

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ölümden döndü
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Bosna Hersek'te bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "beyin kanaması ve inme" ihtimaliyle hastaneye kaldırıldı...

Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından hastanelik olduğunu açıkladı. Bosna Hersek ziyaretinde sırt ağrısı ve yüksek tansiyon ile ambulans eşliğinde hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Sarayova'da gözlem altında olduğunu ve dinlendiğini söyledi.

Ercan tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."

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Etiketler Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan övgün ahmet ercan inme beyin kanaması
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