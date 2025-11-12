Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Büyük deprem 3-4 gün içinde olabilir!''

Merkezüssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem fırtınası aralıksız devam ederken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bölgede önümüzdeki 3-4 gün içerisinde büyük bir deprem olabileceğini işaret etti.

Balıkesir'deki deprem fırtınasının yarattığı korku ve endişeler devam ederken, Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaşanan sarsıntıların bölgedeki 6,1 büyüklüğündeki depremin artçıları olduğunu söylemişti.

Depremlerin şaşırtıcı bir şekilde yön değiştirdiğini belirten Ercan "27 Ekim’deki depremler güney doğu kesiminde olur iken, bu kez ardışık artçı depremler şaşırtan biçimde kuzey batıya yani Balıkesir yönüne doğru gelişiyor. Bu artçı depremlerin ardından büyük bir deprem gelip gelmeyeceğini söylemek Jeofizik bilimine göre olası değildir. Eğer olursa M6,2 yi geçmesini beklemem." ifadelerini kullanmıştı.

Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde 2 büyük depremin de yaşandığı deprem fırtınasıyla ilgili olarak Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan "Eğer daha büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir" diyerek "3 ile 4 gün içinde önlem olarak tetikte olun" çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sındırgı’daki deprem aktivitesini özetledi. Ercan, “11 Kasım 2025 gününe kadar Sındırgı’da 17 tane dörtten büyük, en büyüğü 5,4 olan küçük artçı depremler oldu. Bu depremlerin dört tanesi son üç günde gerçekleşti. Bugün sustu” dedi.

Bölgedeki bu ani suskunluk döneminin iki anlama gelebileceğini belirten ünlü jeofizikçi, büyük deprem ihtimaline karşı uyardı: “Eğer daha büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir. Gelen 3 ile 4 gün içinde önlem olarak tetikte olmanızı öneririm.”

Ercan, ikinci senaryoyu da belirterek, “Ne var ki beklenen deprem olmayıp sönümlenme aşamasına da girebilir” dedi.

Sındırgı’da yaşayan vatandaşların zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Prof. Dr. Ercan, paylaşımını “Sındırgı‘da yaşayanlar için zor bir süreç. Sabırlar ile dirençli olmanızı dilerim.” sözleriyle tamamladı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

