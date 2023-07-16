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Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, peş peşe gelen vergi artışlarının ardından temmuz ayı enflasyonuyla ilgili "rekor kıracak" diyerek uyardı.

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Enflasyon oranına dikkat çeken Demirtaş, şu ifadeleri kullandı;

“Temmuz ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklansa bile Rekor olacak. Enflasyon acısı herkesi yakacak. Milyon kez uyardım. Yıllarca uyardım. Bunların olacağını söyledim. Ama dinleyen olmadı…”

Demirtaş bir sonraki paylaşımında ise, “Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında Yüzyılın rekorunu göreceksiniz. Yazın Kenara …” ifadelerini kullandı.

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