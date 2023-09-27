Prof. Dr. Özlü'den kritik aşılama çağrısı: ''Sandığınız gibi masun bir hastalık değil''

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dünyada her yıl milyonlarca kişinin hastalanmasına ve ölümlere yol açtığına dikkat çektiği griple ilgili "çok masum bir hastalık değil; aşılanmalı" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dünyada her yıl milyonlarca kişinin hastalanmasına ve ölümlere yol açtığına dikkat çektiği griple ilgili aşı uyarısında bulundu. Prof. Dr. Özlü, “Grip aşısı hem gribe yakalanmaktan bizi korur hem de gribe yakalansak bile bunu ağır geçirmekten ve bağlı komplikasyonlarının ortaya çıkmasından korur. Grip, çok masum bir hastalık değil, mutlaka aşılanmalı" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘lütfen ihmal etmeyelim’ diyerek 2023 yılı grip aşısı uygulamasının başladığını duyurduğu griple ilgili uyarıda bulundu. Gribin, dünyada her yıl milyonlarca kişinin hastalanmasına ve ölümlere yol açtığını belirten Prof. Dr. Özlü, kış aylarının gelmesiyle özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında artışlar yaşandığına dikkat çekti. Prof. Dr. Özlü, “Grip aşısı sezonu başladı. Eylül ayında her sene bu aşıların yeniden yapılması gerekiyor. Geçen sene aşılanmış olmanız yeterli değil. Herkesin grip aşısı yaptırması çok gerekli değil. Ama risk gruplarının alınmasını biz özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü grip gençlerde, kronik hastalıkları olmayan ayakta atlatılabilir. Komplikasyon gelişmeyebilir. Ama 65 yaşın üzerinde hatta 65 yaş üzeri olmasa bile kronik hastalıkları olanlar, mutlaka grip aşısını yaptırmalı. Gebelerin özellikle yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Aspirin kullanmakta olan 18 yaşın altındaki tüm çocukların grip aşısını her sene yeniden yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

‘YAŞLI VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR İÇİN RİSK DAHA BÜYÜK'

Yapılan aşıların koruyuculuğunun 10 ila 15 gün içerisinde devreye girdiğini belirten Prof. Dr. Özlü, “Bu grip aşısı hem gribe yakalanmaktan bizi korur hem de gribe yakalansak bile bunu ağır geçirmekten ve gribe bağlı komplikasyonlarının ortaya çıkmasından korur. Grip çok masum bir hastalık değil; mutlaka aşılanmalı. Dünyada her yıl on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişinin hastalanmasına, hastaneye yatmasına bir kısmının vefat etmesine neden oluyor. Dolayısıyla özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanlar için risk daha büyük. Bu grubu korumak zorundayız. Grip aşıları piyasaya çıktı. Aile hekiminize başvurup aşılarınızı yazdırabilirsiniz ve uygulatabilirsiniz. Geç kalmamanızı tavsiye ederim. Bu sene kış biraz erken başladı gibi. Zor bir kış dönemi gelebilir, hazırlıklı olmak lazım” dedi. (DHA)

GRİPTEN NASIL KORUNULUR ?

Grip, influenza virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir solunum hastalığıdır. Grip virüsü özellikle kış aylarında daha sık ortaya çıkar ve yayılır. Grip bulaşmasını önlemek için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

Ellerinizi Sık Sık Yıkayın: Ellerinizi sabun ve suyla sık sık yıkamak, grip virüsünün yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Özellikle tuvalet kullanımı, öksürme veya hapşırma sonrası ve dışarıdan geldikten sonra ellerinizi yıkamak önemlidir.

El Dezenfektanı Kullanın: Sabun ve suya erişiminiz olmadığında, alkol bazlı el dezenfektanları kullanarak ellerinizi temizleyebilirsiniz.

Hapşırırken veya Öksürürken Ağız ve Burunu Kapatın: Elbisenizin iç tarafı veya bir mendil kullanarak hapşırırken veya öksürürken ağız ve burununuzu kapatın. Ardından kullanılmış mendili hemen atın.

Yüzünüze Dokunmaktan Kaçının: Ellerinizi yüzünüze dokunmaktan kaçının, çünkü virüs ellerinizden kolayca vücudunuza geçebilir.

Kalabalık Yerlerden Kaçının: Grip mevsimi sırasında kalabalık yerlerden kaçınmaya çalışın, özellikle hastalıklı insanlarla doğrudan teması sınırlayın.

Hasta İnsanlarla Temastan Kaçının: Grip belirtileri gösteren kişilerden mümkünse uzak durun. Kendi belirtileri olan insanlar da başkalarını enfekte etmemek için evde kalmalıdır.

Maske Kullanın: Grip salgınları sırasında, hasta insanlar ve sağlık çalışanları gibi risk altındaki gruplar dışında maske takmak yaygın olarak tavsiye edilir. Ancak maske, diğer önlemlerin yerine geçmez.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirin: Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve yeterince uyumak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir.

Grip Aşısı Olun: Grip aşısı, grip virüslerine karşı bağışıklık kazanmanıza yardımcı olabilir. Her yıl grip aşısını olmak, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık sorunları olan kişiler için önemlidir.

Hasta İseniz Evde Kalın: Grip belirtileri gösteriyorsanız, diğer insanlarla temas etmekten kaçının ve evde kalın.

Grip, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ciddi bir tehlike olabilir, bu nedenle bu önlemleri alarak hem kendi sağlığınızı hem de toplumun sağlığını korumaya katkıda bulunabilirsiniz.