Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin kurucusu Rahşan Ecevit yaşamını yitirdi.

Bir süredir Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin kurucusu Rahşan Ecevit, bu akşam saat 21.00 sularında hayata gözlerini yumdu.

Rahşan Ecevit kimdir?

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa’da doğdu. Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946’da Bülent Ecevit ile evlendi.