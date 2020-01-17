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  3. 17 Ocak 2020 22:39

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu olan Rahşan Ecevit saat 21.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu.

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
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Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin kurucusu Rahşan Ecevit yaşamını yitirdi.

Bir süredir Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin kurucusu Rahşan Ecevit, bu akşam saat 21.00 sularında hayata gözlerini yumdu.

Rahşan Ecevit kimdir?

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa’da doğdu. Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946’da Bülent Ecevit ile evlendi.

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