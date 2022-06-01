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Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti için kararını verdi

Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti için kararını verdi

Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'nin "rekabete aykırı bazı uygulamaları kaldırmaya yönelik taahhüdünü" kabul ederek, şirkete yönelik soruşturmanın sonlandırılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ. hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açmıştı. Soruşturma devam ederken Yemek Sepeti taahhüt sunma talebinde bulundu.

Bu taahhüttün sunulmasının ardından alınan karar, Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yer aldı. Duyuruya göre, gerçekleştirilen taahhüt görüşmeleri sonucu, sunulan nihai taslak taahhüt metni, rekabet sorunlarını gidermede yeterli görülerek, Kurul kararıyla kabul edildi.

 SORUŞTURMA SONA ERDİ
Karar doğrultusunda sunulan taahhütler bağlayıcı hale getirilerek, Yemek Sepeti hakkında başlatılan soruşturmanın sona erdirilmesi kararlaştırıldı. Yemek Sepeti, "en çok kayrılan müşteri şartı", "zorunlu minimum sepet tutarı", "zorunlu joker" uygulamalarına son verileceğini ve "vale fiyatlandırma politikasının" ilgili maliyet kalemlerini karşılayacak şekilde sürdürüleceğini taahhüt etti.

RESTORANLARIN ZORUNLU TUTULDUĞU BAZI UYGULAMALAR SONA ERDİRİLECEK
Kurulun duyurusunda, kararın başta restoranlar olmak üzere tüketiciler, rakip platformlar gibi paydaşlar için ne anlama geldiğini anlatan kısa film de paylaşıldı. Buna göre, restoranlar kendi satış kanallarında sağladığı avantajları ilgili yemek sipariş platformuna yansıtıp yansıtmama konusunda serbest hale geldi. Ayrıca, restoranların zorunlu tutulduğu ve maliyetlerinin artışına yol açan bazı uygulamalar da sonlandırıldı.

Etiketler yemeksepeti rekabet kurumu
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