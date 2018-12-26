Resmi Gazete'de yayımlandı ! Her ay 135 lira ek tazminat ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.



Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van’da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.