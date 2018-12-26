Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
BES yatırımcısına asgari ücret müjdesi
BES yatırımcısına asgari ücret müjdesi
Dolar/TL güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
Dolar/TL güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Tüketiciyi sevindirecek haber ! Yüzde 23,73 artırıldı
Tüketiciyi sevindirecek haber ! Yüzde 23,73 artırıldı
Erdoğan imzaladı ! O süre 1 yıl daha uzatıldı
Erdoğan imzaladı ! O süre 1 yıl daha uzatıldı
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Samsung telefonu olanlar dikkat ! 1 Ocak'ta başlıyor
Samsung telefonu olanlar dikkat ! 1 Ocak'ta başlıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Aralık 2018 08:28

Resmi Gazete'de yayımlandı ! Her ay 135 lira ek tazminat ödenecek

26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı ! Her ay 135 lira ek tazminat ödenecek
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van’da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.

İHA

güvenlik korucusu , resmi gazete , ek tazminat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM