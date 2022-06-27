Rusya'dan binden fazla kişinin bulunduğu AVM'ye füzeli saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus füzeleri Kremençuk'ta AVM'ye isabet etti. Saldırı sırasında binden fazla sivil vardı" açıklamasını yaptı.

Zelenski Rus füzelerinin Ukrayna'da bir alışveriş merkezini vurduğunu söyledi.

Zelenski'nin açıklamasına göre saldırı esnasında AVM'de binden fazla sivil vardı.

AVM'nin Kremençuk bölgesinde olduğu bildiriliyor. AFP'de yer alan bilgiye göre saldırıda can kayıpları var.

Kremençuk Ukrayna'nın orta kesiminde Dnipr nehri kıyısında küçük bir kent.

The Economist muhabiri Oliver Carroll, sosyal medya hesabında olay anının bir videosunu paylaştı ve telefonda konuşan ve binada insanların olduğunu ve duvarların çökmeye başladığını söyleyen bir adama atıfta bulunarak bölgede "korku sahneleri" yaşandığını söyledi.

Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski resmi Instagram hesabından saldırıyı şu sözlerle duyurdu:

“Rusya güçleri binden fazla sivilin bulunduğu bir alışveriş merkezine roket saldırında bulundu. Alışveriş merkezi şu anda yanıyor. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Kurbanların sayısını hayal etmek imkânsız.

Rus ordusu için tehlike yok. Stratejik değeri yok. Sadece insanların normal bir hayat yaşama girişimi, işgalcileri çok kızdırıyor.

Rusya, güçsüzlüğünü sıradan vatandaşlara yüklemeye devam ediyor. Rusya’dan kendi adına yeterlilik ve insanlık ummanın hiç faydası yok.”

EN AZ 2 ÖLÜ, 20 YARALI

Alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda en az iki kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı belirtildi.