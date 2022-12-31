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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar geçici süre durduruldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar geçici süre durduruldu
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağı çeken aracın arıza yapması sonucu hem uçak hem de araç pistte kalınca havalimanındaki operasyonlar normale döndü.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), havalimanındaki uçuşları geçici süre durdurdu.

HEAŞ'tan edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı çeken yer aracının arızalanması nedeniyle uçak pistte kaldı.

Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçaklar, bir süre havada tur attı.

Arızalanan araç, pistten çekilmesinin ardından havalimanındaki operasyonlar normale döndü. g

 

Etiketler sabiha gökçen havalimanı sabiha gökçen yolcu uçağı
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