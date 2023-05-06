Sağanak yağış yurdu saracak! 8 il için sarı, 1 il için turuncu kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. 8 il için sarı, Antalya için turuncu kod uyarısı yapan Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Yurt genelinin (Kuzey Ege kıyıları, Edirne, Mardin, Batman ve Çanakkale'nin batı ilçeleri dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz ile ile Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın iç Anadolu' nun güneydoğusunda güneydoğudan , Marmaranın güneyinde Kuzey doğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

8 İL İÇİN SARI, ANTALYA İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Muğla, Uşak için sarı, Antalya için ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.



HAVA SICAKLIĞI: Güney ve iç kesimlerde kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu' nun doğusunda güneyli, Marmara'nın güneyinde Kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz, Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un doğusu ve Isparta’nın güneyinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın , İç Anadolu' nun doğusunda güneyli, Marmara'nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği beklendiğinden Çatı Uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















