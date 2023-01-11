Sağanak yağışların etkisi: Yola kaya parçaları düştü

İki gündür sağanak yağışların etkisi altında olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde bazı noktalarda yollara kaya parçaları düşerek trafiği tek şeride düşürdü.

Marmaris’e 11 kilometre mesafedeki Muğla-Marmaris karayolunda bazı noktalarda yağışların etkisi ile yola kaya parçaları düştü. Kaya parçalarını trafiğin güvenli şekilde devam etmesi için Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından kaldırılıyor. Yolda önlem alan trafik ekipleri, diğer birimler ile koordineli şekilde çalışarak yol güvenliğini sağlıyor.



Karayolları ekipleri yola düşen büyük kaya parçalarını temizleyerek yolu tekrar trafiğe açtılar.