Sağlık Bakanı Koca’nın bu el hareketi büyük tepki çekti

TTB, “Hekimler sizin yüzünüzden gidiyor” sözlerine “Bizden dolayı değil” diyerek cevap veren ve para sayma işareti yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi. TBB açıklamasında, “Utanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Giderlerse gitsinler’ dediği doktorlar, elverişsiz koşullar, sağlıkta şiddet konusuna çözüm bulunmaması nedeniyle göç etmeye devam ederken konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı bir ima büyük tepki çekti.

Doktorların Türkiye'yi terk etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı "para" anlamındaki el işareti için Türk Tabipleri Birliği "utanıyoruz" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların daha fazla kazanç için yurt dışına gittiği sözlerine tepki gösterdi.

TBB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Koca’nın muhalefetin eleştirilerine “Bizden dolayı değil” dedikten sonra para sayma işareti yaptığı anların videosuna yer verildi.

Paylaşımda, “Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı’nın “analizi”… UTANIYORUZ!” ifadeleri kullandı.