Sakarya’da orman yangını
Sakarya’nın Hendek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce söndürüldü.
Yangın, Hendek ilçesi Güney Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler rüzgarında etkisi ile yayılan yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
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