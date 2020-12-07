Sakın inanmayın! Sağlık Bakanlığı'ndan kritik aşı uyarısı!

Tüm dünya gibi Türkiye de yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgını ile uğraşırken, salgın dolandırıcılara da ilham kaynağı oldu. Vatandaşın cep telefonuna "http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma" şeklinde mesaj atan dolandırıcılar onay verenleri tuzağa düşürüp hesaplarına ulaşıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ: CEVAP VERMEYİN

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, "COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sizi arayıp "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım." diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Veya telefonunuza gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konusu mesajlara cevap vermeyin.

COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız.

COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz."

Bir siz eksiktiniz! Şimdi de aşı dolandırıcıları türedi!