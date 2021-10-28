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Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazete sahibi tutuklandı

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazete sahibi tutuklandı

Bursa’da bir yerel gazete sahibi olan ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin aleyhinde olumsuz haber yapmama karşılığında şantaj yoluyla 5 milyon lira istediği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Bursa’da yerel bir gazete sahibi olan ve kendi sosyal medya hesaplarında köşe yazarlığı yapan Necmi İnce, iddialara göre Bursa Büyükşehir Belediyesinden, aleyhlerinde olumsuz haber yapmama ve köşe yazısı yazmama karşılığında şantaj yoluyla 5 milyon lira istedi. Şantaj tehdidi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren Savcılık, Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan İnce, İstanbul Üsküdar’da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bursa’ya getirilen ve ilk ifadesi alınan İnce, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANMIŞTI

Öte yandan Necmi İnce, 7 Eylül 2020 tarihinde, Bursa’nın İznik ilçesinde bir iş adamının kaçak villalarını haber yapmama karşılığı şantaj yaptığı ve iş adamının şikayeti üzerine, para almak üzere buluştukları benzin istasyonunda para dolu çantayı aldığı esnada, polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınla suç üstü yakalanmıştı. Ayrıca o anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan İnce, devam eden davada şantajdan 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin TL para cezasına çarptırılmış ve denetimli serbestlik kararı almıştı.

Etiketler bursa tutuklama gazete şantaj
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