Sapık milyarderin iğrençlikleri ifşa oldu! Ada bile almış!

Dünya nefesini tutmuş bu kararın açıklanmasını bekliyordu. Sosyetik isimlerin, zengin iş adamlarının ve hatta şimdiki Amerikan Başkanı'nın bile adının karıştığı skandalların kağıda döküldü 418 sayfalık ifade ortaya saçılacak.

Federal temyiz mahkemesi, bugün Ghislaine Maxwell'in cinsel hayatı hakkında sorgulandığı 418 sayfalık ifadenin kamuoyuna açıklanması gerektiğime karar verdi.

New York'taki İkinci Devre Temyiz Mahkemesi, bir dönem İngiliz sosyetesinin önemli isimleri arasında gösterilen Maxwell'in, serbest bırakılmasına karşı argümanının 'değersiz' olduğuna karar verdi.

Üç yargıçtan oluşan heyet, alt mahkemenin kararını verirken 'doğru yasal çerçeveyi uyguladığını' söyledi.

Karar, belgenin günler içinde kamuya açıklanabileceği ve Maxwell'in avukatlarının onu gizli tutmak için canını dişine takarak mücadele ettiklerini anlamına geliyor.

Ghislaine Maxwell, hücresinde intihar eden sapık milyarder Jeffrey Epstein’e küçük yaştaki kurbanlarını getiren "madam" lakaplı eski sevgilisiydi.

“Lady Ghislaine” adlı yatından düşüp ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell’in kızı olan Ghislaine Maxwell ve Epstein’ın fuhuş trafiğindeki suç ortağı ve Prens Andrew'un da yakın arkadaşıydı.

New Hampshire'da ormanın içindeki bir villada FBI tarafından yapılan baskınla yakalanan Maxwell, “Amerika’nın en çok aranan kadını” olarak aranıyordu.

Maxwell'in avukatları daha önce ifadenin 'Maxwell'i cinsel yaşamıyla ilgili müdahaleci soruları yanıtlamaya zorlandığı' girişimlerle dolu söylemişlerdi.

