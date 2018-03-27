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  3. 27 Mart 2018 11:59

Savunma Bakanı'ndan kritik S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Canikli, S-400 füze sistemi alımının F-35 savaş uçağı alımını etkilemeyeceğini söyledi.

Savunma Bakanı'ndan kritik S-400 açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, S400 alımlarının F35 projesini etkileyip etkilemediğine ilişkin, "Bir sıkıntı yok, devam ediyor. Anlaşma yapıldı ve hatta onu öne almak için de zaman zaman görüşüyoruz. F35 ile alakası yok, ayrı projeler. Paraları ödenmiş devam ediyor. Uluslararası kurallar var. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirmişiz" dedi. 

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresi’nde temaslarda bulunan Türk parlamenterler heyetine başkanlık eden emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, Kongre’de ‘Rusya’dan S-400 (füze sistemi) alırsanız biz de size F-35 (savaş uçakları) satmayız’ gibi bir havanın söz konusu olduğunu söyledi. Volkan Bozkır, “Tehdit değil ama aba altından sopa gösterme psikolojisiyle bunu yapıyorlar” yorumunda bulunmuştu.

TÜRKİYE 20 ADET SİPARİŞ VERDİ

9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarından Türkiye, ilk etapta 20 adet sipariş verdi. Dördüncü nesil savaş uçaklarından olan F-35'ler havadan havaya mücadelede dört kat daha etkili. Karaya saldırı gücü sekiz kat fazla olan F-35 savaş uçaklarından iki tanesinin 2018 yılında TSK envanterine katılması bekleniyor.

s400 , f35 , füze , nurettin canikli
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