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Sayıştay belirledi: Mülteci paraları İslami oyunlara gitmiş!

Sayıştay belirledi: Mülteci paraları İslami oyunlara gitmiş!
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın mültecilerin spor yoluyla uyumu amacıyla BM ile yaptığı anlaşma için gelen paranın İslami Dayanışma Oyunları’na gittiği ortaya çıktı. Harcamalardaki tutarsızlıklar Sayıştay raporuna yansıdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında imzalanan, mültecilerin spor yoluyla uyum projesi için gönderilen paranın İslami Dayanışma Oyunları’na harcandığı ortaya çıktı. Bakanlığın imza attığı skandal, Sayıştay’ın 2022 raporuna takıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Murat Ağırel'in haberine göre:

Olimpik Mülteci Vakfı tarafından “Mülteci ve Türk Gençleri Arasında Spor Yoluyla Sosyal Uyum ve Katılımın Güçlendirilmesi” Projesi’nin ikinci fazı için gönderilen 864 bin 637 doların yaklaşık beş ay nemalandırılmadan vadesiz hesapta tutulduğu görülmüş. Kanun ve yönetmelikler bu paraların değer kaybetmemesi adına bankada değerlendirilmesini istiyor. Ama yapılmamış ve TL cinsinden milyonluk kayıp yaşanmış. 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen spor organizasyonuna ilişkin muhasebe işlemlerinde, özel hesaba 2021 ve 2022 yıllarında bakanlık bütçesinden toplam 240 milyon 250 bin  TL kamu kaynağı transfer edilmiş.  Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra bu tutardan 2.7 milyon TL’lık bakiye bakanlık hesaplarına aktarılmış.

Bakanlık mali tabloların incelenmesinde harcanan tutarın 237 milyon TL olduğu tespit ediliyor. Koordinatörlük bünyesindeki muhasebe birimi tarafından oluşturulan mali tablolara göre ise bu rakamın 244 milyon TL olduğu anlaşılıyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi çeviri için Ay Tercüme’ye 320 bin TL ödemiş. Duyuru filmlerinin televizyonlarda yayımlanması için 714 bin TL ödemiş. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm pistine skorbord ve foto-finiş sistemi için Daylan Spor Malzemeleri adlı firmaya 2.5 milyon TL ödemiş.

 

Cumhuriyet

Etiketler mülteci parası mülteciler para islami oyunlar İslami Dayanışma Oyunları
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