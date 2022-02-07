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Sedef Kabaş: IŞİD üyesi olmak mı, atasözü kullanmak mı suç?

Sedef Kabaş: IŞİD üyesi olmak mı, atasözü kullanmak mı suç?

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından ''IŞİD üyesi olmak mı, atasözü kullanmak mı suç?'' açıklamasını yaptı.

Kullandığı atasözü nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından IŞİD üyesi kadınların tahliye olup kendisinin tutuklu bulunmasına tepki gösterdi.

Gazeteci Sedef Kabaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şunları ifade etti:
“IŞİD üyesi olmak mı, atasözü kullanmak mı suç? 

Terör örgütü IŞİD’in Türkiye Emiri İlhami Balı ve Ankara Gar Katliamı firari sanığı Ahmet Güneş’in eşleri dahil 6 kadın, IŞİD üyesi oldukları, Suriyede örgütsel eğitim aldıkları Emniyet’in ‘canlı bomba’ listesinde bulundukları halde 1 ay 20 gün süre yargılama sonucu CEZA ALMADAN tahliye edilmişler!”

Etiketler sedef kabaş açıklama sosyal medya
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