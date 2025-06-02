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İki kadını katledip köy kahvesinde çay keyfi bile yapmış!

İki kadını katledip köy kahvesinde çay keyfi bile yapmış!
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Iğdır'da bir kişi 2 yengesini de korkunç bir şekilde öldürülmüştü. Korkunç cinayetle ilgili ortaya çıkan ayrıntılar saç baş yoldurdu. Zanlı yengelerini öldürdükten sonra kahveye gidip hiç bir şey yokmuş gibi çay içtiğini itiraf ederken, cinayetin sebebini de açıkladı.ç

Iğdır'ın Aralık ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacıağa köyünde 28 Mayıs'ta meydana gelen olayda M.Ç. (73), yengeleri H.Ç. (59) ile E.Ç.'yı (52) tabancayla vurarak öldürüp kaçmıştı. İki kadının cenazeleri, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Morgdan alınan E.Ç.'nın cenazesi Hacıağa köyünde, H.Ç. ise Iğdır Asri Mezarlık'ta toprağa verilmişti. Iğdır Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmaları sonucu Yüzbaşılar köyü kırsalında yakalanan katil zanlısı M.Ç., sevk edildiği adli makamlarca ‘kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

M.Ç., ifadesinde köylülerle yaşadığı sorunlar sebebiyle köyden göç ettiğini ancak bir süre sonra geri döndüğünü söyledi. Dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını, köylülerin köy yolunu kullanmasını istemediğini belirten M.Ç., bundan dolayı daha önce şikayette bulunduğunu ifade etti. M.Ç., "Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve H.Ç.'ya içten içe öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve H.Ç. sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim. Olay günü Elmas ve Hatun'u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim. 14'lü diye tabir edilen tabancamı alarak H.Ç.'nın evine gittim. Yaklaşınca göğsüne doğru ateş ettim, yere yığıldı. Ardından E.Ç.'nın evine gittim. Açık olan kapıdan girdiğimde E.Ç. odaya kaçtı. Peşinden giderek hiçbir şey söylemeden ateş ettim. Daha sonra evden ayrıldım. Olay anında yanımda kimse yoktu. Kimseden de yardım almadım" dedi.

M.Ç., ifadesinde olayn ardından evine döndükten sonra traktörle Karakoyunlu ilçesine gittiğini söyledi. Melekli beldesindeki su kanalına olayda kullandığı tabancayı attığını ifade eden zanlı, kızı ve damadıyla vedalaştıktan sonra kahvede çay içtiğini belirtti. Bir akrabasıyla su kanalında oturduğunu ve olayı anlattığını söyleyen M.Ç., bu sırada jandarmanın kendisini yakaladığını belirtti. Kendisinin tansiyon ve gut hastası olduğunu ifade eden M.Ç., pişman olduğunu söyledi.

İHA

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Etiketler kadın cinayeti yenge yenge cinayeti kahvede çay
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