Şehir hastanesi şantiyesinde isyan çıktı
İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde yemekleri yetersiz bulunan işçiler, kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla ortalığı savaş alanına çevirdi.
İzmir Şehir Hastanesi yemekhanesinde kaydedilen görüntü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Şantiye yemekhanesinde yemeklerin yetersiz ve niteliksiz olduğu gerekçesiyle tepki gösteren işçilerin aldıkları yanıtın ardından isyan çıkardıkları öğrenildi.
İnternete düşen görüntülerde çok sayıda işçinin kendilerine hakaret edildiğini öne sürerek masa ve sandalyeleri kırdıkları ve yemekhaneyi savaş alanına çevirdikleri anlar yer aldı.
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