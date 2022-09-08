Selçuk Geçer dolar için yaptığı ''kıtlık'' uyarısını tekrarladı

AK Parti'nin ekonomi politikalarını en sert şekilde eleştiren ekonomistlerin başında gelen ünlü ekonomist Selçuk Geçer bundan 1-2 ay önce yaptığı "kıtlık" uyarısını yenileyerek dolar kıtlığı ve dolara olan ihtiyacın artacağını söyledi.

Temmuz ayında dış ticarette yüzde 147'lik bir artışın yaşandığını ifade eden Selçuk Geçer, bunun dolara olan ihtiyacı da artıracağını söyledi. Dolarda büyük kırılmaların yaşanacağını belirten Geçer, dolar kıtlığına dikkat çekti.

'DOLAR KITLIĞI'

İhracat ile ithalat arasındaki makasın her gün arttığını belirten Selçuk Geçer, ihracatı artırmak için doları düşürmeye çalıştıklarını ifade ederek, dış ticaret açığının daha da arttığını kaydetti. Dolara olan ihtiyacın artacağını söyleyen Geçeri "Dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor" dedi.

DÖVİZE İHTİYACA ÇOĞALACAK

Dış ticaret açığının kapatılması için dövize ihtiyaç olduğunu kaydeden Geçer, "Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez bankasının faiz indirmesinin nedeni buydu" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 100 KIRILMA YAŞANABİLİR'

Dolar kıtlığına vurgu yapan Geçeri yüzde 100'lük bir kırılma ile karşı karşıya kalındığını söyleyerek, "Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. yüzde 100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz" yorumunda bulundu.