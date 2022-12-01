Selçuk Geçer'den yeni dolar kuru tahmini

Kendine has üslubuyla AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını eleştiren ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuru için beklentisini açıkladı ve yatırımcıları uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), faiz kararı sonrasında dolar endeksi gerilese de dolar/TL kuru yatay bir seyir izlemeye devam etmişti. Doların ne kadar olacağı ise her zaman ayrı bir merak konusu oldu.

Ekonomist Geçer, doların yükseleceğini her konuşmasında belirtiyor. Başka bir paylaşımında ise “ABD’de aniden gelişecek çok yüksek bir enflasyon görürsek ki ortalama %8.5-9 aralığı gibi, düşük bir ihtimal de olsa o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Selçuk Geçer, konu ile ilgili şunları söyledi:

"ABD’de aniden gelişecek çok yüksek bir enflasyon görürsek ki ortalama %8.5-9 aralığı gibi, düşük bir ihtimal de olsa o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebilir. Dolar endeksi bugün 0.225 yükselişle güne başladı. Yeni haftada 106.135 seviyesinden de işlem görüyor. Dolar 35 TL olacak. Görünen o ki ABD enflasyonu frenlemiş gibi. Önümüzdeki aylarda ki ortalama 3-4 ay olabilir bu süreç dolar değer kaybederken Türkiye’de yükselmeye devam edecek."

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Selçuk Geçer, "Doların yükselme şansının yok edildiğini belirtti. ABD’de enflasyon gerilime sinyali ise verilmişti. Önümüzdeki zamanda oluşabilecek olağanüstü durumları bir kenara alırsak dolar değer kaybedecek. Ancak Türkiye’de dolar düşmeyecek" ifadelerini kullandı.