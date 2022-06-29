Selde ölüme terk edilen onlarca köpek telef oldu

Sel felaketinin yaşandığı Bartın'da özel bir barınakta beslenen ve taşkın sırasında terk edilen 356 köpekten 56'sı telef oldu. Barınağın sahibine 434 bin TL ceza kesildi.

Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın’da Sevim A. tarafından oluşturulan bir barınakta beslenme ve bakım ihtiyaçları karşılanan 356 köpek taşkın sırasında terk edildi. Suların bastığı barınaktaki birçok köpek kafeslerin çatılarına çıkarak hayatta kalırken suların içinde kalan 22’si yavru olmak üzere 56 köpek telef oldu.

Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Suların bastığı barınakta sağ kalmayı başaran 300 köpek İl Özel İdaresine ait hayvan barınağına götürüldü.

BARINAK SAHİBİNE CEZA

Barınaktaki köpekleri taşkın riskine karşı terk eden ve 56 köpeğin telef olmasından sorumlu tutulan barınak sahibi Sevim A.’a izinsiz barınak kurmaktan dolayı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 434 bin TL para cezası kesildi. A.'a ayrıca, hayvanların telef olmasına neden olduğundan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da suç duyurusunda bulunarak soruşturma açılacağı öğrenildi.

İHA