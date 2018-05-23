Şerife Boz aday olamayınca hayata küstü

16 Temmuz 2016 gecesi bir kamyonda çekilen fotoğrafıyla gündeme gelen ve AK Parti'den milletvekili adaylığı başvurusu yapan Şerife Boz, AK Parti'nin 24 Haziran seçimi milletvekili adayları listesinde yer almayınca hayata küstü. İki gündür kimseyle görüşmediği öğrenilen Boz'un eşi "Konuyla ilgili konuşmak istemiyoruz, her şey nasip kısmet" dedi.

15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ darbe girişiminden 24 saat sonra yani 16 Temmuz akşamı çekilen fotoğrafı medyada ’15 Temmuz gecesi’ çekilmiş gibi gösterilen ve geçtiğimiz ay AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yaptığı “AK Parti’den milletvekili aday adaylığı” için başvurusu tartışmalara konu olan Şerife Boz, 24 Haziran için umduğunu bulamadı.

EVİNDEN ÇIKMIYOR, TELEFONLARA BAKMIYOR

Şerife Boz, AK Parti tarafından YSK’ya sunulan 600 kişilik listeye giremedi. Pazartesi gününden beri evinden dışarı çıkmadığı öğrenilen Boz, telefonlarına da çıkmıyor.

Şerife Boz’un telefonuna çıkan eşi ise Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Konuyla ilgili konuşmak istemiyoruz, her şey nasip kısmet. Artık rahatsız edilmek istemiyoruz” dedi.

Kağıthane Çeliktepe’deki komşuları ise “Şerif hanımı iki gündür sokakta görmedik” dediler.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz akşamı eşine ait hafriyat kamyonunun direksiyonunda görüntülenen Şerife Boz kısa süre içerisinde 15 Temmuz direnişinin simgesi haline dönüşmüştü.

Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi haline gelen Nene Hatun’a bile benzetilen Şerife Boz’un söz konusu fotoğrafının 15 Temmuz’da değil 16 Temmuz akşamı çekildiği ise onun milletvekilliği başvurusunun ardından ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz şehit yakınları Boz’u “Sahketarlıkla” suçlamış, simge fotoğrafı çeken fotomuhabiri de “Ben o kareyi 16 Temmuz’da çekmiştim” açıklamasında bulunmuştu.