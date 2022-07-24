Sıcaktan kavrulmaya hazır mısınız ? Sıcaktan nefes alamayacağız

Avrupa'yı kasıp kavuran ve binin üstünde kişinin ölümüne yol açan sıcak hava dalgası Türkiye'de... Yeni haftada sıcaktan kavrulacağız. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren Van'ın doğu kesimleri ile zamanla Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Trakya'da biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















