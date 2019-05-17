Siirt'teki operasyondan acı haber: Bir korucu şehit

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Eruh'ta düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

Devam eden operasyonda biri ağır 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Helikopterle sevk edildikleri kent merkezinde ambulanslara alınan yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı güvenlik korucularından biri müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer güvenlik korucusunun tedavisi sürüyor.