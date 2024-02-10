Sınıflarda uygulamalı şeytan taşlama dersi başladı

Diyanet'in ÇEDES projesi kapsamında Bitlis'te bulunan okulun 7'nci sınıf öğrencilerine Kâbe maketi etrafında tavaf dersi, sınıf duvarına karşı da şeytan taşlama dersi verildiği anlara dair görüntüler yayınlandı.

Eğitimde uzun süredir ÇEDES kapsamında din görevlilerinin okullarda faaliyet göstermesi tartışılırken Diyanet’ten tepki çeken bir proje daha geldi. Bitlis’te bir ortaokulda öğrencilere, “hac ibadetini” öğretmek için sınıfa Kâbe maketi kuruldu ve şeytan taşlama provası yaptırıldı.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, geçen aylarda Tekirdağ, Batman ve Niğde’de öğrencilerin ÇEDES kapsamında cami temizlemesini, Adıyaman ve Muğla’da ise bu proje kapsamında öğrencilere mezarlık temizliği yaptırılmasını gündeme getirilmişti.

Tartışmalı projelere tepkiler devam ederken Bitlis’in Hizan ilçesinde Nurs Ortaokulu’nda bu tartışmaları başka bir boyuta taşıyacak bir uygulama gündeme geldi. Okulun 7’nci sınıf öğrencilerine “hac ibadetini öğretmek” amacıyla sınıfa Kâbe’yi temsilen bir maket kondu. Bu maket etrafında tavaf eden öğrenciler daha sonra sınıfta şeytan taşlama provası da yaptı. Öğrenciler şeytan taşlama provası kapsamında sınıf duvarlarına taş fırlattı.

ÇEDES kapsamında eleştirilen uygulamalar yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde öğrenciler camiye götürülmeye devam ediyor. Sivas Şarkışla’da Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulu’nda eğitim gören beş yaş grubu öğrenciler camiye götürüldü. İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise “Hep birlikte huzura” başlığıyla öğrencileri sabah namazına çağırdı.

ÇEDES PROJESİ NEDİR ?

Çedes, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesinin kısaltmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan bir protokolle hayata geçirilen bu projenin amacı, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin, çevreye ve değerlere duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında, öğrencilere çevre bilinci, milli ve manevi değerler, ahlaki ve insani değerler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gibi konularda eğitimler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilere sosyal sorumluluk projelerine katılmaları ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunmaları teşvik edilmektedir.

Çedes projesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 100 ortaokul ve imam hatip ortaokulunda uygulanmaya başlamıştır. Projenin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında tüm ortaokul ve imam hatip ortaokullarında uygulanmaya başlaması planlanmaktadır.

Cumhuriyet