  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı Suriye ırak terörist PKK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İnternette gördüğü ilk numarayı aradı; hem parası, hem çamaşır makinesi gitti İnternette gördüğü ilk numarayı aradı; hem parası, hem çamaşır makinesi gitti Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünleri açıkladı Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünleri açıkladı Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne: Hakkımı haram ediyorum Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne: Hakkımı haram ediyorum Erdoğan'ın telefonuna yüklediği tek uygulama ortaya çıktı Erdoğan'ın telefonuna yüklediği tek uygulama ortaya çıktı Görüntüler Türkiye'den... Mayıs ayında kar yağışı sürprizi Görüntüler Türkiye'den... Mayıs ayında kar yağışı sürprizi Baykar çalışanlarını ihya etti: 18 maaş kar payı dağıttılar Baykar çalışanlarını ihya etti: 18 maaş kar payı dağıttılar Türkiye'nin ticareti durdurduğu İsrail harekete geçiyor Türkiye'nin ticareti durdurduğu İsrail harekete geçiyor İstanbul'da şaka gibi kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı İstanbul'da şaka gibi kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı Şemsiyesiz çıkmayın: Meteoroloji 18 il için sarı alarm verdi Şemsiyesiz çıkmayın: Meteoroloji 18 il için sarı alarm verdi Otoparkta yangın kabusu: Çok sayıda araç küle döndü Otoparkta yangın kabusu: Çok sayıda araç küle döndü