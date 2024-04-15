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Sinop'ta orman yangını: 5 hektarlık alan küle döndü

Sinop'ta orman yangını: 5 hektarlık alan küle döndü
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gövde köyü Korucuk mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 110 kişilik ekiple yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Beş hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Etiketler hektar alan yangın
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