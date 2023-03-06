Şirin Payzın'dan canlı yayında olay yaratan Güntekin Onay gafı

Gazeteci Şirin Payzın, canlı yayında Altılı Masa'da yaşanan kritik gelişmeleri değerlendirirken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ismi yerine ünlü spor spikeri Güntekin Onay'ın adını telaffuz etti.

Siyaset gündeminde sıcak gelişmeler art arda yaşanmaya devam ediyor. Halk TV'de Altılı Masa ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Şirin Payzın, canlı yayında bir gafa imza attı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın adını yanlış telaffuz eden Payzın, ünlü spor spikeri Güntekin Onay'ın adını söyledi. Payzın, saniyeler sonra hatasını düzeltip Gültekin Uysal'ın adında düzeltmeye gitti. Payzın'ın yapmış olduğu gaf, sosyal medyada da gündem oldu.