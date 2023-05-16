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Şırnak'tan acı haber: Şehit sayısı yükseldi!

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Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde arazi araması esnasında çıkan çatışmada 2 askerden acı haber gelmişti. İçişleri Bakanlığı şehit sayısının 3'e çıktığını duyurdu.

Şırnak'ta yürütülen terör operasyonunda iki jandarmanın şehit olduğunu, bir jandarma personeli ile bir korucunun ağır yaralandığını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamada; Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma personelinin şehit olduğu, operasyonda şehit sayısının 3'e çıktığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, 15 Mayıs'ta, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla başlatılan ve devam eden operasyonda bir mağarada teröristlerle çıkan sıcak çatışmada; 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Aynı operasyonda 2 Kahraman Jandarma'mız Şehit oldu, 1 Jandarma'mız ve 1 Güvenlik Korucumuz yaralandı. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

 

Etiketler içişleri bakanlığı şırnak terör operasyonu şehit
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