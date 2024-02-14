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Sis ve yağış nedeniyle kaza: 1 yaralı

Sis ve yağış nedeniyle kaza: 1 yaralı
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Elazığ’da yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Kaza, Elazığ- Malatya yolu Gözeli Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çaptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.

 Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Etiketler Sis yağış kaza
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