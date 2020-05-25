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  3. 25 Mayıs 2020 19:52

Sivas'ta Mayıs ayında rekor soğuk!

Meteorolojiden gelen son verilere göre, Sivas kent merkezinde 25 Mayıs'ta bugüne kadar görülmüş en düşük hava sıcaklığı tespit edildi.

Sivas'ta Mayıs ayında rekor soğuk!
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Meteoroloji verilerine göre Sivas'ta Mayıs ayının 25'inde bu güne kadar ölçülmüş en düşük sıcaklık kaydedildi. Tarihte bugüne kadar ölçülmüş en düşük sıcaklık 5 derece ölçülürken bugün en düşük sıcaklık 3 derece oldu.

Öte yandan, kent merkezine uzaklığı yaklaşık 190 kilometre olan Koyulhisar ilçesi Sisorta köyleri olarak bilinen bölgeye kar yağdı. Haziran ayına sayılı günler kala yaklaşık bin 700 rakımlı bölgeye yağan kar yoldan geçen vatandaşların şaşkınlığına neden oldu. Kar yağışı vatandaşları mutlu ederken etraf adeta beyaza bürüdü.

 
Kar yağışını otomobiliyle yoldan geçen Metin Çandır isimli vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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