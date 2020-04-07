Şok Market eve servisi kabul etmeyen işçileri kovuyor

2011 yılından bu yana Ülker Grubu'nun elinde bulunan Şok Market, koronavirüs salgınını fırsata dönüştürerek online satışlara başlamıştı. Buna göre marketlere gelmeyen ya da gelemeyen yurttaşlar internet sitesi üzerinden sipariş verecek ve ürünler Şok'un dağıtım görevlilieri tarafından kapılarına getirilecekti. Ama öyle olmadı.

Toplumsal'ın haberine göre, Şok'un 'Cepte Şok' ismiyle duyurduğu online alışveriş uygulaması için ne yeni çalışan, ne de araç satın aldığı ortaya çıktı. Yani, markette farklı görevlerde çalışan işçiler, ek ücret almadan, araç olmadığı için yağmur çamur demeden ellerinde poşet yürüyerek siparişleri evlere ulaştırmaya zorlandılar.

ŞOK'TAN ŞOKE EDEN SAVUNMA

Bunun ortaya çıkmasıyla dün Twitter'da #ŞokMarketBoykot etiketiyle Şok'u boykot çağrısı yapıldı. Etiket saatlerce Türkiye gündeminde kaldı, konuyla ilgili binlerce tweet atıldı. Bunun üzerine Şok'tan komik bir açıklama geldi.Çalışanlara 500 metreden uzağa servis yaptırmadıklarını savunan Şok yönetimi, bu iş için Türkiye çapında 350 kişiyi işe aldıklarını söyledi. Oysa Şok'un Türkiye genelinde 7003 mağazası var. Yani her 20 markete bir eleman... Şok bu iş için 5000 istihdam sözü verse de gerekli hazırlıkların yapılmadığı ve işçilerin görevleri olmayan, salgın şartlarında da ek risk oluşturan işe zorlandıkları Şok yönetiminin açıklamasındaki komik detaylar sayesinde fark ediliyor.

'EVLERE SERVİSİ KABUL ETMEDİM, ÇIKIŞIM VERİLDİ'

Dün bu gelişmelerden sonra Şok, yapılması gerekeni yapmak yerine çözümü işçi düşmanlığına devam etmekte buldu. Yönetimin servise çıkarma baskılarını kabul etmeyen işçiler işten atılmaya başladı. Bu işçilerden biri, işten atılışını "Ve çıkışım verildi. Evlere servisi kabul etmedim ücretsiz izin zorlamasına da direndim. Birçok kişi bunu göze alacak durumda değil bunun farkındalar ve insanları kullanmaya devam edecekler" sözleriyle duyurdu:

'KÖLELEŞTİRME BU'

İşten atılan işçi, "Cepte Şok" uygulamasına ilişkin "O uygulamaların kuruluş amacı belli. Burada mağaza personeli olarak işe alınan insanların usulsüzce bu işi de yapmaya zorlanmaları, bu işi yaparken ellerinde poşetler yürüyerek kapı kapı gezerek yapılması" derken "Kasa, reyon, temizlik, sevkiyat, evlere servis... Köleleştirme bu" ifadelerini kullandı.